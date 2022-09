Santacroce sicuro: “Kim l'unico che poteva sostituire Koulibaly”

E' stato al centro della difesa del Napoli e da quella prospettiva guarda l'attuale settore difensivo azzurro. Fabiano Santacroce , nonostante la partenza di Koulibaly , vede miglioramenti in questa zona per quel che riguarda il gioco aereo e lo dice a Radio Punto Nuovo, durante Punto Nuovo Sport Show. In particolare, esalta le caratteristiche di Kim .

Santacroce: “Sulle palle alte, Napoli migliorato”

Santacroce passa in esame la difesa, come detto: “Sulle palle alte il Napoli è migliorato tantissimo con l'arrivo dei nuovi. Kim, Ostigard, Olivera: non solo aggiungono centimetri, ma sono tutti elementi che colpiscono davvero bene di testa”. C'è già un leader: “La difesa del Napoli? E' cambiata tanto per l'addio di Koulibaly, uno dei migliori difensori al mondo. Però sono riusciti a trovare l'unico sostituto che può arrivare a quel livello, come Kim. E' un giocatore importante, diventerà ancora più forte. E non me l'aspettavo, sono sincero. Quando sono andato a vederlo, poi ho pensato: 'Cavolo, ci sono riusciti anche questa volta...'. Tanto di cappello a come ha lavorato il Napoli e come ha lavorato Giuntoli con tutti gli osservatori”.