De Laurentiis ha visto sul telefono a Cinecittà lo show del Napoli

Non è possibile perdersi questo Napoli. La squadra di Spalletti che sta incantando in Europa è uno spettacolo e De Laurentiis non ce l’ha fatta a non godersela: il presidente era impegnato a Roma, a Cinecittà, in un importante evento cinematografico per la Paramount+ (il nuovo servizio streaming di Paramount disponibile da domani in Italia), insieme con produttori e attori internazionali. Ma il richiamo degli azzurri in campo è stato troppo forte: così, accompagnato dal responsabile della comunicazione del Napoli, Lombardo, ha guardato la sfida di Ibrox sul telefonino in streaming: lo spettacolo è stato incredibile, la soddisfazione alla fine sicuramente enorme.