Celebra la vittoria del Napoli a Glasgow con il poster della prima pagina del Corriere dello Sport “I leoni di Ibrox”

NAPOLI – Mercoledì il Napoli ha trionfato contro il Glasgow in Champions League all'Ibrox Stadium. Un successo importantissimo per gli uomini di Spalletti: nella gara della 2ª giornata del girone A di Champions League, il Napoli vince per 3-0 in casa dei Rangers Glasgow.

Dopo il grande debutto contro il Liverpool, firmato da un 4-1 al Maradona, la vittoria contro il Glasgow manda in estasi i tifosi azzurri in una gara intensissima e conduce la squadra al comando del gruppo A di Champions League, verso la qualificazione agli ottavi.

