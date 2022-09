Milan-Napoli: settore ospiti sold out, invasione azzurra a San Siro

San Siro sarà molto azzurro, non solo rossonero, domani sera alle 20.45. Si preannuncia una vera e propria invasione di tifosi del Napoli per supportare il buon momento della squadra di Luciano Spalletti contro il Milan . Sfida tra titani, insomma, anche se siamo soltanto alla settima giornata di Serie A. Nessuno si vuole perdere il big-match.

Milan-Napoli: a San Siro come in casa

Il settore ospiti, riservato ai tifosi del Napoli, è naturalmente sold out. Si parla di 5 mila tifosi azzurri che arriveranno a San Siro, ma potrebbero essere molti di più. Difficile pensare che non ce ne siano anche negli altri settori del Meazza. Vogliono far sentire la squadra come a casa. Tra il Napoli e la tifoseria è sbocciato di nuovo l'amore, dopo l'estate di contestazioni e preoccupazioni.