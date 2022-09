Napoli: visita a sorpresa dello chef Salt Bae alla vigilia del Milan

Napoli, incontro con lo chef Salt Bae a Milano

Il popolare ristoratore e imprenditore turco, macellaio divenuto stella dei social per il suo modo di salare la carne, e proprietario di una catena di steak house in tutto il pianeta, ha incontrato la squadra di Spalletti in hotel a Milano ventiquattro ore prima del match contro i rossoneri. "Questa sera, a Milano, è venuto a trovarci Salt Bae", è il tweet della società campana, che ha postato le foto della stella della cucina in compagnia di mister Spalletti, capitan Di Lorenzo ed altri elementi della rosa azzurra.