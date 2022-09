Saurini su Zerbin in Nazionale: “Una soddisfazione enorme”

Roberto Mancini sceglie ancora Alessio Zerbin per un'Italia a forte trazione Napoli. L'attaccante partenopeo parteciperà alle partite della Nazionale, e così dimostra di essere in un momento della carriera particolarmente felice. È entrato infatti anche nelle rotazioni di Luciano Spalletti e non è facile vista la concorrenza in attacco. A coccolarsi il ragazzo è Giampaolo Saurini, ex allenatore della Primavera del Napoli che ha dunque diretto Zerbin quando era ancora più giovane.