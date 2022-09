Napoli in testa alla 7a: i precedenti e il piazzamento finale, c'è anche uno scudetto

Napoli in testa alla classifica alla 7a giornata, seppure in coabitazione con l'Atalanta. Non è capitato spesso nella storia della Serie A. Ma l'ultima volta è recente, risale a solo un anno fa, quando la squadra di Luciano Spalletti era addirittura a punteggio pieno, con 21 punti. Alla fine, come sappiamo, il piazzamento finale è stato il terzo posto dietro a Milan e Inter. Andiamo a scoprire gli altri precedenti.