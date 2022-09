Salt Bae sapeva già tutto: l'incredibile pronostico su Milan-Napoli

Non aveva indicato i marcatori, ma poco ci è mancato che indovinasse anche quelli. Fatto sta che prima del fischio d'inizio, Salt Bae aveva parlato a Canale 21: “Sono qui per divertirmi. Stasera tifo Napoli, finisce 2-1”. Nusret profeta, insomma, visto che poi le reti di Politano , Giroud e Simeone hanno fissato il risultato proprio su questo punteggio.

Come detto, il giorno prima della partita, Salt Bae era stato in hotel, a Milano, dove soggiornava il Napoli e aveva incontrato sia la squadra sia l'allenatore Luciano Spalletti. A livello professionale, le specialità di Salt Bae sono le pizzicate di sale su fette di carne cotte al punto giusto. Diventate ormai famose in ogni angolo del pianeta.