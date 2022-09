Dinastia Simeone: il gol del Cholito identico a quello del Cholo, il web impazzisce

Si definisce déjà vu la "sensazione illusoria di aver già visto una certa immagine o addirittura di aver già vissuto una determinata situazione". L'incornata di Giovanni Simeone al minuto 78 di Milan-Napoli ha regalato una grande gioia ai tifosi azzurri e a più di qualcuno la sensazione di assistere a qualcosa di già accaduto. Tifosi e appassionati di calcio per ora non hanno ancora trovato posto nella filmografia di David Lynch e la questione è decisamente più semplice: c'è un gol pesante, che regala tre punti in uno scontro diretto, e un Simeone abile ad anticipare gli avversari e segnare di testa in un momento decisivo della partita. Non sono trascorsi quei 25 anni che Laura Palmer ritenne necessari per rivedere l'agente Cooper in Twin Peaks, ma ne sono trascorsi 22 da quando Diego Pablo Simeone prese il tempo giusto nell'area di rigore della Juve e di testa spinse in porta un cross perfetto di Veron.