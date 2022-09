L'agente di Politano: “Lo stavo portando via da Napoli, poi...”

Politano si è preso il Napoli . Dato come possibile partente, ora invece sta segnando e dimostrando sangue freddo da dischetto. Felici di noi i napoletani e anche Luciano Spalletti che lo sta schierando spesso da titolare. Del suo assistito ha parlato Mario Giuffredi , l'agente, intervenendo a Tv Luna: “Politano? Dare le colpe a Spalletti non è corretto, se ora sta giocando bene è perché è scattata una scintilla nella sua testa”.

Giuffredi: “Ho detto a Politano che se voleva lasciare Napoli, io lasciavo lui”

Giuffredi è un fiume in piena e racconta l'intera vicenda Politano: “Il quesito legato al suo futuro al Napoli è nato per colpa mia, lo ammetto. Dopo Napoli-Fiorentina della scorsa stagione, quando Politano fu sostituito durante l'intervallo. Da quella partita fino alle sei finali del campionato (tranne con lo Spezia), Spalletti lo ha messo da parte. Io in quel momento mi sono molto stizzito , volevo portarlo via da Napoli in quel momento”.