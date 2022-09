Allan torna a Napoli: eccolo con la moglie Thais

Mertens appena può torna a Napoli, Inler commenta con gioia sui social le vittorie azzurre. E poi c'è Allan che sfrutta la pausa per le nazionali per fare ritorno nella città che continua ad amare anche adesso che gioca in Premier League, con l'Everton. La città azzurra continua a piacere agli ex che, appena possono, vengono qui a rigenerarsi.