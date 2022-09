Lobotka "modello" per la Slovacchia: "Ho scelto la XL solo per mettermi in mostra..."

Al centro del gioco del Napoli che vola in Champions League e in Serie A c’è un regista che sta scalando le classifiche di rendimento del proprio ruolo non solo a livello italiano. Stanislav Lobotka è uno dei veri insostituibili della squadra di Luciano Spalletti , che infatti si guarda bene dal togliere dal cuore del centrocampista il metronomo slovacco.

Dal ritiro della propria nazionale, con la quale si appresta ad affrontare Azerbaigian e Bielorussia con l’obiettivo di contendere al Kazakistan la promozione nella Lega B di Nations League Lobotka non si è potuto sottrarre in conferenza stampa alle domande sull’ottimo momento del Napoli , reduce dalla vittoria sul campo del Milan campione d’Italia: "È fantastico essere in testa alla classifica in Champions e in campionato. Stiamo giocando un buon calcio e c’è un bellissimo clima dentro e fuori dallo spogliatoio, vediamo che anche i nostri tifosi sono felici e questo è molto bello”.

Chili di troppo e il rapporto con l'italiano: Lobotka ci scherza sopra

A conferma della crescita che sta vivendo l’ex giocatore del Celta Vigo c’è anche il fatto che Lobotka è stato scelto per fare da modello alle nuove maglia della Slovacchia, della quale Stanislav è un perno. A tale proposito c’è anche spazio per una battuta sul proprio peso, argomento che andava per la maggiore nei primi mesi di Lobotka a Napoli: "Ho indossato una XL più grande solo per mettermi in mostra… Sembra che non ci sia una taglia maggiore, meglio così altrimenti qualcuno mi farà una foto mentre corro e dirà che sono di nuovo ingrassato…". E di battuta in battuta ecco lo sfottò del compagno di nazionale Milan Skriniar sulla presunta scarsa confifenza di Lobotka con l’italiano: "Capisco tutto, ma per me è ancora difficile parlarlo".

La nuova Slovacchia del ct Calzona

Inevitabile anche una domanda sul nuovo ct della Slovacchia, quel Francesco Calzona che è stato vice di Maurizio Sarri al Napoli e collaboratore di Luciano Spalletti fino a pochi mesi fa: "Il mister è italiano, studia perfettamente gli avversari e ne conosce punti di forza e di debolezza. Ha detto che è pronto anche a urlare? Spero che non ce ne sia bisogno, non dovrebbe esserci bisogno di controllarci per assicurarsi che non si mangino schifezze come me, che ho preso peso e poi l'ho riperso. Spero però che non mi faccia troppe domande in italiano. Io leader della Slovacchia e del Napoli? Sono pronto".