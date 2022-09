Napoli, ripresa degli allenamenti prevista giovedì

"Dopo il successo a San Siro contro il Milan, il Napoli riprenderà giovedì la preparazione all'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle nazionali. Il campionato riprenderà il primo ottobre con Napoli-Torino in programma allo Stadio Maradona alle ore 15 per la ottava giornata di Serie A". Questo il comunicato con cui il Napoliclub partenopeo annuncia il programma stilato da Luciano Spalletti.