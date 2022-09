Napoli, Kvaratskhelia: "Senza la squadra non sono nessuno"

In vista del match contro la Macedonia del Nord, Kvaratskhelia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media georgiani: "Quando torno in nazionale, sono così felice. Per me è un ambiente così amichevole e familiare, non solo in campo ma anche fuori. Senti come se dovessi fare di tutto per questi ragazzi e per questi tifosi, probabilmente dall’esterno noteranno che c’è unione nella squadra. Siamo una grande famiglia che fa di tutto per il nostro obiettivo".