Napoli, ripresa degli allenamenti senza 13 nazionali: Demme in gruppo

Ripresa degli allenamenti a ranghi ridottissimi per il Napoli. Come le altre big della Serie A anche la squadra di Luciano Spalletti è stata “saccheggiata” dalle nazionali di tutto il mondo, impegnate tra test amichevoli, per quanto riguarda le sudamericane, e le ultime partite della fase a gironi della Nations League per quanto concerne le selezioni europee.