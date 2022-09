"Napoli, nulla di grave per Rrahmani: il difensore rimane nel ritiro del Kosovo"

Kosovo, Rrahmani a disposizione per la Nations League

Rrhamani ha riportato solo un leggero stiramento ai legamenti della caviglia, come riporta il sito kosovaro ‘Nacionale.com’, ma l’attenzione del Napoli e dello staff medico azzurro resta alta dal momento che il giocatore resterà a disposizione del ct Giresse e potrebbe essere in campo già per la partita contro l’Irlanda del Nord, in programma alle 18 di sabato 24 settembre al Windsor Park di Belfast.

Napoli, Rrahami non è in dubbio per il Torino

A Napoli ovviamente ci si augura che Rrahmani venga risparmiato almeno in una delle due partite del Kosovo, virtualmente escluso dalla lotta per il primo posto nel girone 2 della Lega C della Nations League, dominato dalla Grecia a punteggio pieno dopo quattro giornate: agli ellenici basterà un punto nelle ultime due partite per festeggiare la promozione in Lega B. Al momento comunque le condizioni di Rrahmani non destano preoccupazione e la sua disponibilità per la partita del 1° ottobre contro il Torino non è in pericolo: l’ex veronese ha finora saltato solo una partita di campionato, in casa contro il Lecce, giocando per intero le altre sei.