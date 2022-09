Barak svela: “Avevo l'accordo con il Napoli, ma poi è arrivata la Fiorentina”

Barak: “Avevo incontrato personalmente Giuntoli”

Talmente vicino da avere un faccia a faccia con il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Barak ha detto anche questo nell'intervista: del suo incontro con l'uomo mercato partenopeo, che ha creato la squadra che in questo inizio di stagione sta dominando in Italia e in Europa.