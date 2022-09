Napoli a Castel Volturno: terapie e personalizzato per Politano e Osimhen

Continuano gli allenamenti per chi è rimasto a Napoli e non è partito con la nazionale. Stamattina tutti all'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno per la sessione del venerdì per preparare la sfida con il Torino, prevista il 1° ottobre alle ore 15 alla stadio 'Maradona' quando riprenderà il campionato dopo la sosta.