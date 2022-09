Napoli, Osimhen al ritorno con l'Ajax. Politano forse con la Cremonese

NAPOLI - Due giorni di pausa: appuntamento a lunedì. Il Napoli ha concluso ieri una settimana di lavoro piuttosto singolare, considerando la sosta e l'assenza di tanti uomini: in quattordici sono impegnati con le rispettive Nazionali e due, invece, sono fermi per infortunio. Due protagonisti del brillante avvio di stagione: Osimhen , fermo dal Liverpool per una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra; e Politano , costretto a rinunciare all'Italia per un problema alla caviglia destra rimediato con il Milan a San Siro. Con il Torino, alla ripresa, mancheranno entrambi, e poi salteranno di certo anche la prima con l'Ajax. Il rientro? Beh, per definire con maggiore precisione i tempi di recupero bisogna attendere la prossima settimana, ma Osi e Matteo stanno provando a darsi appuntamento tra la Cremonese e l' Ajax-bis : "L'infortunio di Politano richiede in media tre settimane di stop, mentre quello di Osimhen cinque settimane e il giorno dopo la prima di Champions con gli olandesi saranno trascorsi ventotto giorni", conferma il dottor Raffaele Canonico . E il conto alla rovescia, con pazienza, può anche cominciare.

Osimhen e Politano, la situazione

Con ordine. E via con Osi: "Sono trascorsi 17 giorni dall'infortunio". Era il 7 settembre, intorno al 40' del primo tempo della partita di Champions con il Liverpool. "Victor ha subito il classico infortunio del velocista, considerando che tra le sue doti ci sono l'allungo e l'accelerazione sui trenta e quaranta metri. Parliamo di un atleta che raggiunge i 35 chilometri orari in velocità e ciò significa che bisogna riallenarlo per sopportare certi stress biomeccanici. Il problema è in una zona delicata". In termini di tempo? "La settimana prima della Cremonese diventa cruciale per capire: se la lesione sarà cicatrizzata completamente e i progressi organici e di forza tangibili, la Cremonese potrebbe essere un obiettivo plausibile". Oppure il bis con l'Ajax: "Aspettiamo dopo il Torino". Anche Politano dovrebbe rivedersi in quei giorni: "Il colpo alla caviglia destra gli ha procurato molto dolore e gli esami hanno evidenziato l'interessamento di un legamento". Il peroneo astragalico anteriore. "Si tratta di una distorsione di primo grado e in media i tempi di guarigione sono quantificati in tre settimane". Dal 18 settembre (a San Siro) al 9 ottobre, proprio la data della sfida con la Cremonese. "La prossima settimana, dopo ulteriori terapie, valuteremo le risposte e i miglioramenti: la corsa in linea non è uguale ai movimenti e alle sterzate in campo".