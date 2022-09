Canè, che Napoli: “Zielinski nel suo ruolo, Lobotka è il faro e Kvara ha qualità da vendere”

Napoli promosso a pieni voti. Da chi? Da Jarbas Faustinho Canè, ex giocatore azzurro, che è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Non ci sono punti deboli nella squadra di Luciano Spalletti, a cominciare dal portiere per passare poi al centrocampo e alla stella georgiana Kvaratskhelia.

Canè: “Il Napoli lotterà per lo scudetto” Canè è dunque convinto che i partenopei possano dire la loro per il titolo fino alla fine: “Le premesse per un Napoli che lotterà fino in fondo per lo scudetto ci sono tutte. Il rendimento della squadra è alto”.