Simeone alla scoperta di Napoli: “Che buona la Pizza Napoletana e che bella Ischia”

Tra allenamenti, partite e trasferte, finora Giovanni Simeone aveva avuto poco tempo per girare un po' Napoli e dintorni. Ha approfittato del giorno libero e della pausa dettata dagli impegni delle nazionali per fare un po' il turista e poi postare su Instagram ciò che gli è particolarmente piaciuto, tra specialità culinarie e paesaggi.

Il Cholito, che ha già dimostrato di poter essere decisivo in zona gol anche con il Napoli, dopo le 17 reti messe a segno l'anno scorso con la maglia del Verona , ha visitato Ischia, oltre a girare le le vie della città partenopea. Per i tifosi è già un idolo, dopo il gol con lacrime contro il Liverpool e il colpo di testa da tre punti a San Siro contro il Milan . Lui ricambia elogiando ciò che ha intorno.

“Ho approfittato del giorno libero per continuare a conoscere questa meravigliosa città, le sue abitudini e la sua gente. Che buona la Pizza Napoletana e che bella Ischia!”. Cose che hanno abbondantemente apprezzato anche gli altri giocatori che sono passati da Napoli e che, appena possono, tornano in città per rilassarsi e godersi lo spettacolo.