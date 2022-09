Il Napoli e il ballottaggio a sinistra: Mario Rui brilla con il Portogallo, Olivera va ko

Il turnover sarà però quasi una regola in una stagione così compressa e anomala che avrà al proprio interno il Mondiale e allora tra i ruoli nei quali può aprirsi un ballottaggio in casa Napoli c’è quello di esterno sinistro difensivo. In tal senso la pausa per le nazionali ha regalato indicazioni importanti a Spalletti grazie alle prestazioni fornite da Mathias Olivera con l’Uruguay e da Mario Rui con il Portogallo.

L’ex romanista ha iniziato la stagione da titolare, complice la necessità di adattamento al campionato italiano di Olivera, ed è stato finora protagonista di ottime prove, confermando il proprio momento di forma anche in Nations League : nel secco 4-0 sul campo della Repubblica Ceca, che ha permesso al Portogallo di superare in vetta alla classifica del girone 2 di Lega A la Spagna sconfitta in casa dalla Svizzera, Mario Rui ha infatti fornito un assist per il gol del momentaneo 2-0 di Bruno Fernandes, rimanendo in campo per tutta la partita nel 4-2-1-3 del ct Fernando Santos, nel quale ha trovato spazio anche il milanista Rafael Leao , squalificato nella super-sfida controo il Napoli a San Siro e autore dell’assist per la prima rete segnata dall’ex rossonero Diogo Dalot.

Olivera titolare nell'Uruguay, Ostigard... "bomber mancato"

Poche ore prima, anche Olivera era partito titolare nell’Uruguay, sorprendentemente sconfitto 1-0 dall’Iran nell’amichevole di Sankt-Polten tra squadre che saranno impegnate nel prossimo Mondiale. L’ex Getafe ha giocato 85 minuti per poi lasciare spazio al romanista Matias Viña, mettendo minuti nelle gambe in un inizio di stagione che lo ha visto scendere in campo solo per. Per quanto riguarda gli altri giocatori del Napoli impegnati sabato, buona prova di Leo Ostigard nella Norvegia. Il difensore si è visto annullare un gol sullo 0-0, ma gli scandinavi, in vantaggio con Haaland, sono stati sconfitti 2-1 in rimonta subendo l’aggancio della Serbia in vetta al gruppo 4 di Lega B: la promozione in A si deciderà nello scontro diretto di martedì a Oslo. Panchina invece per l’acciaccato Amir Rrahmani nel Kosovo, sconfitto 2-1 in Irlanda del Nord e costretto a dire addio al sogno di venire promosso in Lega B: l’ex centrale del Verona, alle prese con un problema ai legamenti della caviglia, potrebbe non venire schierato neppure martedì contro Cipro.