Napoli, Lozano prepara il ritorno da titolare: gol-vittoria in Messico-Perù

Se infatti Politano è stato costretto a lasciare subito il ritiro della nazionale dopo che gli esami strumentali ai quali si è sottoposto una volta arrivato a Coverciano hanno evidenziato una lesione ai legamenti della caviglia, infortunio che costringerà uno degli attaccanti più in forma della rosa azzurra ad uno stop di almeno tre settimane, il Chucky sembra pronto per prenderne il posto nel tridente d’attacco titolare già dalla partita contro il Torino, in programma alle 15 di sabato 1° ottobre al Maradona.

Napoli-Torino, Lozano tornerà in Italia solo 48 ore prima della partita

Lozano è andato in gol all’85’, siglando con un bel tocco sul secondo palo sugli sviluppi di una palla inattiva l’unica marcatura del match che ha opposto la Tricolor al Perù di Gianluca Lapadula. Il Messico però tornerà in campo anche nella note italiana di mercoledì 28 per un’altra amichevole, in programma a Santa Clara contro la Colombia e questa non è invece decisamente una buona notizia per Spalletti, visto che Lozano tornerà in Italia non prima di giovedì pomeriggio, giusto in tempo per effettuare solo la rifinitura in vista della gara contro il Toro.

Lozano, dalla maglia da titolare alla panchina di San Siro

La sua presenza da titolare sembra comunque scontata: dopo aver iniziato dal primo minuto le prime quattro partite di Serie A, Lozano era incappato nel brutto scontro aereo con Marusic durante la partita contro la Lazio, che gli ha fatto perdere la prima in Champions League contro il Liverpool. Il messicano è poi stato vittima di un leggero stato influenzale, finendo però in panchina per scelta tecnica contro il Milan.