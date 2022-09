Napoli, Spalletti prepara la maratona: 12 partite in 42 giorni

NAPOLI - Dodici partite in quarantadue giorni prima della pausa per il Mondiale. Sta per cominciare la lunga maratona che potrebbe risultare già decisiva col Napoli che vorrà blindare l’attuale classifica in campionato e costruire la qualificazione agli ottavi Champions che si deciderà, in parte, nella doppia sfida contro l’Ajax. Dodici partite che racconteranno molto delle ambizioni e delle prospettive legate alla crescita di una squadra che in questo avvio di stagione ha stupito tutti e ora vorrà confermarsi.

Dal Torino all'Udinese

Si ripartirà il 1 ottobre, sabato prossimo, con la sfida di campionato contro il Torino, fino ad arrivare al match con l’Udinese del 12 novembre, sempre al Maradona, per la quindicesima giornata di Serie A. Nel mezzo dieci partite, molte di grande prestigio, come la doppia sfida europea con l’Ajax (4 e 12 ottobre), l’ultima in Champions col Liverpool (1 novembre ad Anfield) e, in campionato, le gare al vertice con la Roma il 23 ottobre e con l’Atalanta il 5 novembre, entrambe in trasferta. Più agevoli, almeno sulla carta, tutte le altre: il 9 ottobre a Cremona, il 16 in casa col Bologna, il 26 sempre a Fuorigrotta il ritorno europeo coi Rangers, il 29 ottobre col Sassuolo e, infine, prima del Mondiale, la doppia in casa con Empoli e, appunto, Udinese (8 e 12 novembre).

Rieccoli

Dopo due giorni di riposo, il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti a Castel Volturno in vista della partita di sabato. Spalletti continuerà a essere orfano dei 14 Nazionali (e dei due infortunati, Politano e Osimhen). Solo domani cominceranno a rientrare i primi calciatori, l’ultimo sarà Lozano. Si giocherà ogni tre giorni con una sola settimana tipo tra il 16 (Bologna) e il 23 ottobre (Roma). Bisognerà sfidare non solo i rivali ma anche un calendario trafficato e ritmi sempre più intensi prima del Mondiale.