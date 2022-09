Napoli, lavoro personalizzato in campo per Osimhen e Politano

Il Napoli ha ripreso oggi la preparazione al Konami Training Center di Castel Volturno. Dopo la settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato ricomincerà - per gli azzurri di Luciano Spalletti - il primo ottobre con la sfida casalinga al Torino di Ivan Juric, in programma allo Stadio Maradona alle ore 15 per la ottava giornata di Serie A.