Chiambretti: "Schuurs è la copia di De Ligt ma non usa le mani"

NAPOLI - Piero Chiambretti, noto conduttore tv e tifoso del Torino, ha parlato di diversi temi legati alla Serie A a Radio CRC. Di seguito le sue parole: “Mi sono arrabbiato lo scorso anno dopo Napoli-Torino perché non meritavamo di perdere. Bremer? La Juventus i soldi li spende come se fossero suoi. Tra Bremer e Kim chi scelgo? Il difensore del Napoli ha dimostrato troppo poco per ora, punterei su Bremer. Schuurs è la copia di De Ligt, ma non usa le mani. Izzo? Dispiace che sia andato al Monza, in marcatura su Di Maria è stato fantastico. Napoli prossimo avversario? Sarà una partita molto difficile e il Torino continua ad avere degli infortunati. Situazione complicata per Juric perché non ci sono panchinari". Sul Napoli favorita per lo scudetto: "Gli azzurri sono la mia seconda squadra del cuore. Sappiamo anche che quando arrivano fino in fondo spesso scivolano, quindi meglio non dirlo. Il calcio migliore comunque lo hanno fatto vedere Napoli e Udinese. Sarei felice a fine anno se il Torino avesse giocato un campionato di qualità, se avesse buttato meno punti di qua e di là. Ne abbiamo persi già 4/5. Senza quei gol presi negli ultimi minuti saremmo molto più avanti rispetto a dove siamo adesso".