Napoli, tornano sei nazionali. Osimhen a parte, Politano parzialmente in gruppo

Napoli: Osimhen a parte, Politano parzialmente in gruppo

"Dopo una prima fase di attivazione in palestra la squadra si è spostata sul campo 3 dove ha svolto lavoro di possesso palla e partita a campo ridotto - recita la nota del club azzurro -. Osimhen ha svolto terapie e personalizzato in campo. Politano ha svolto attivazione in gruppo e parte personalizzato". L'attaccante esterno azzurro punta già a rientrare con il Torino, per il nigeriano l'obiettivo resta l'Ajax.