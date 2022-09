Gregucci: "Napoli, Raspadori colpo perfetto!"

NAPOLI - "Napoli da scudetto? E' presto, ma non solo può lottare ma può pure vincerlo se conferma le premesse sin qui mostrate. Le incognite sono tante, il Mondiale qatariota su tutte. Un Mondiale che non scalda, e non solo per l'assenza dell'Italia: è solo business, tant'è che sono d'accordo con chi ha chiesto che la Fifa paghi le due mensilità di novembre e dicembre dei calciatori utilizzati. Tornando alla serie A non vedo una squadra dominante, la seconda parte del campionato, dal 2023, può cambiare le carte in tavola". Angelo Gregucci, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Focus sul Napoli per l'ex difensore di Lazio e Torino: "Dopo un'estate tumultuosa, con tanti cambi importanti, ha acquistato calciatori semisconosciuti ed ha avuto ragione. L'impatto di Kvaratskhelia con il calcio italiano è stato dirompente come quasi nessun altro straniero della storia recente. Sin dal 1' ha lasciato il segno, ha numeri impressionanti ed è stato un colpo di mercato clamoroso. Ma anche Kim mi piace: vediamo se mostrerà continuità sino alla fine, ma su palla frontale è fortissimo e mi ha sorpreso anche nella lettura delle azioni. Spalletti, che è molto bravo, lo migliorerà ancora ma anche in questo caso quello che sorprende è la sua integrazione immediata in serie A. E poi c'è Raspadori, per me perfetto per giocare dietro a una punta ma può migliorare e fare bene pure da punta centrale se il modulo prevede alla a terra e scambi veloci. In area sa orientare velocemente la palla, vede la porta e ha forza nelle gambe: che acquisto!".