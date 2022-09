Mertens: "Napoli ci manca tantissimo, sarà il nostro rifugio"

L'ex attaccante del Napoli Dries Mertens , tra i vincitori del Premio San Gennaro, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte in collegamento da Istanbul ribadendo tutto il suo amore per la città: "Sto bene, ma mi mancate molto".

Mertens: "Napoli sarà il nostro rifugio"

"Ci siamo innamorati di Palazzo Don'Anna - ha spiegato l'attuale punta del Galatasaray, in collegamento con la moglie Kat -. Ancora oggi è la nostra casa. Mi ricordo quando la vedemmo per la prima volta, mi portarono lì dicendo che era la casa più bella di Napoli ma era ancora da ristrutturare. Appena ho visto la casa e sono entrato, ho visto il mare, e mi sono innamorato. L'unico problema era la ristrutturazione della casa. Il mio amico mi disse che c'era da attendere un mese. Ci siamo fidati ed è andata bene. Sarà il nostro rifugio in futuro? Se Kat dice sì allora per me è sì di sicuro... Vedo Napoli migliorata anno dopo anno, è la città più bella del mondo", ha concluso Mertens.