Napoli, Rrahmani: "Non ero al 100%, ma tutto è andato bene in nazionale"

Amir Rrahmani è tornato a parlare della sua sostituzione al 64' di Kosovo-Cipro di Nations League: "L'infortunio subito richiede di solito dieci giorni per la guarigione. Questa era la prognosi al momento della partenza per i due match con la mia nazionale. Non ero nelle condizioni fisiche migliori. Di certo no ero al 100%. Detto questo, tutto è andato bene, anche se si tratta di un infortunio sensibile".

Rrahmani: "Sto recuperando in fretta ma il mio infortunio avrebbe previsto 10 giorni di stop" Rrahmani si riferisce al problema alla caviglia patito in occasione di Milan-Napoli, che gli aveva fatto saltare il match iniziale del Kosovo in Irlanda del Nord (perso 2-1). Quindi, il centrale ex Hellas Verona ha voluto testare le proprie effettive condizioni nel match contro Cipro, partendo dal 1'.