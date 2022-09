Tutti pazzi per il Napoli: l’entusiasmo dei tifosi è alle stelle

Come la canzone: pace, amore, gioia infinita. Il tempo della contestazione, dello stadio vuoto e delle uova non è lontano, questione di qualche mesetto, eppure sembra un secolo. Dati alla mano, oggi, il rapporto tra il Napoli e la sua gente è il seguente: nel mirino l'obiettivo dei quarantamila spettatori per la partita di sabato alle 15 con il Torino; polverizzati d'entusiasmo i 2.600 biglietti della Johan Cruijff Arena destinati ai tifosi azzurri per la sfida di Champions con l'Ajax in programma martedì ad Amsterdam; bruciati di passione i 2.425 tagliandi del settore ospiti dello Zini di Cremona, in vista della trasferta con la Cremonese in programma il 9 ottobre. Chiara l'antifona?

Tutti per uno

E allora, il popolo come la squadra: tutti per uno, come i moschettieri. L'evidente frattura venuta fuori ad aprile dopo gli schiaffi di Empoli, con tanto di lancio di uova contro il pullman della squadra diretto allo stadio per sfidare il Sassuolo e consegna speciale all'ex capitano Insigne di un pacco delle suddette da distribuire ai compagni, è preistoria; proprio come la feroce contestazione estiva alla società andata avanti fino alla vigilia del campionato. La squadra, nuovi e veterani, hanno riconquistato la gente in poche settimane a furia di gol, vittorie e notti di estasi e gloria come quella con il Liverpool, e a chiudere il cerchio ci hanno pensato il primo posto in campionato e il primato del gruppo di Champions conquistati senza perdere un colpo. Sì, il Napoli è imbattuto e vola sulle ali del popolo. E sogna: e la caccia al biglietto è soltanto una conseguenza d'amore.