Meret rinnova con il Napoli: firmerà un contratto triennale

Alex Meret rinnova con il Napoli . L’accordo è stato definito in un blitz a Castel Volturno dell’agente Federico Pastorello : il portiere, che era in scadenza a giugno, firmerà un nuovo triennale. Nel contratto potrebbe anche essere inserita una clausola rescissoria.

Meret si è guadagnato sul campo la fiducia della società e di Luciano Spalletti dopo un’estate che definire tormentata è poco. Il Napoli non ha mai nascosto di cercare un altro portiere di alto profilo con il quale Meret si sarebbe poi dovuto giocare il posto, e i nomi di Kepa Arrizabalaga e Keylor Navas, i grandi obiettivi poi sfumati in serie, non hanno fatto altro che alimentare i dubbi di Alex, che a luglio stava per firmare il prolungamento del suo contratto in scadenza nel 2023, ma poi ha cambiato idea. Tanto che, pur di vivere una stagione da titolare a 25 anni e troppi da vice di David Ospina, avrebbe anche accettato di essere ceduto allo Spezia.