Ballardini: "Napoli, in questo momento Lobotka è irrinunciabile"

NAPOLI - "Ho visto il Napoli dal vivo alla prima di campionato a Verona e mi è piaciuto molto. Non era ancora al meglio ma già al Bentegodi ha fatto intravedere delle cose importanti. I giocatori nuovi che sono arrivati, da Kim a Kravastkhelia, han dato subito delle buone sensazioni: bravi, bravi tutti!". Lo ha dichiarato Davide Ballardini, ex allenatore, tra le altre, di Genoa, Lazio e Palermo, ai microfoni di Radio Marte: "Simeone o Raspadori contro il Torino? Secondo me lo sa bene l’allenatore. Da osservatore esterno credo che possano giocare insieme. Nel 4-3-3 che sta utilizzando Spalletti, Simeone può fare il primo attaccante e Raspadori l’attaccante esterno, ruolo che ha fatto tante volte al Sassuolo. Per caratteristiche possono certamente coesistere. Il calciatore a cui il Napoli, in questo momento, non può rinunciare è Lobotka. A me piace tantissimo per qualità, continuità, senso tattico. E’ il migliore nel suo ruolo in Italia e forse anche in Europa".