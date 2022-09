Napoli, il dubbio è a destra: Lozano è da valutare

CASTEL VOLTURNO- Dalla gioia del gol con il Perù , alla preoccupazione per un problema da valutare. Brutte notizie dal Messico: Lozano ha assistito dalla panchina alla sconfitta della Nazionale con la Colombia a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra. L'entità, però, non è ancora chiara: il Chucky è rientrato ieri sera a Napoli dagli Stati Uniti e lo staff medico azzurro potrà visitarlo e sottoporlo agli eventuali esami strumentali soltanto oggi, ma va da sé che la sua presenza domani con il Torino sia più che mai in dubbio. Spalletti attende notizie anche da Politano, reduce dalla distorsione alla caviglia destra rimediata con il Milan prima della sosta ma decisamente in ripresa. Tanto che ieri ha lavorato in gruppo: anche per lui, test cruciale in occasione della rifinitura.

Incognita a destra

E allora, la giornata delle risposte. A destra: le condizioni di Lozano e Politano non sono ottimali e ciò significa che in vista del Toro c'è ancora un grande punto interrogativo a fare ombra sulla casella destra del tridente. Con ordine. E innanzitutto il Chucky: decisivo e a segno con il Perù e poi fuori dall'amichevole persa mercoledì notte dal Messico per 3-2 con la Colombia a Santa Clara, in California. La prima diagnosi, o meglio le prime info parlano di un fastidio muscolare alla coscia destra: il giocatore sarà visitato con cura oggi, al rientro, così da definire con precisione il quadro della situazione. E di conseguenza anche la sua disponibilità per la partita di domani con il Torino al Maradona (ore 15). Di certo sul suo impiego dal primo minuto avrebbero già pesato i tempi strettissimi del viaggio di ritorno - giusto per la rifinitura - ma ora la questione è duplice: si vedrà. Migliora invece Politano: due allenamenti con la squadra e oggi il test decisivo per la sua convocazione. La caviglia, per il momento, ha retto piuttosto bene: non resta che forzare certi movimenti e poi valutare le reazioni (e il dolore). Zerbin, nel frattempo, è in ottima salute. Pimpante e pronto.

Le scelte di Spalletti

Sono rientrati in gruppo dopo i rispettivi impegni internazionali anche Mario Rui, Ostigard, Kim, Olivera e Rrahmani. A proposito: Amir ha saltato la prima di Nations con il Kosovo per un fastidio al ginocchio destro accusato con il Milan, ma poi ha giocato 64 minuti della seconda con Cipro e ieri si è allenato regolarmente. Nessun problema di sorta, insomma, e parola a Spalletti: toccherà al signor Luciano decidere se schierarlo oppure preservarlo in vista della trasferta di martedì in Champions con l'Ajax. Per il resto, fermo restando il dubbio a destra e la conferma di Kvara a sinistra, Simeone resta favorito su Raspadori per completare il tridente.