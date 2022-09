Napoli verso il Torino: Lozano e Politano si sono allenati in gruppo

Il Napoli si è allenato anche oggi a Castel Volturno alla vigilia dell'incontro del Maradona contro il Torino di Juric. In mattinata, la squadra ha iniziato con la consueta attivazione muscolare in palestra prima di passare a esercizi atletici finalizzati alla rapidità e lavoro tattico. Mister Spalletti, successivamente, ha fatto giocare una partitella a campo ridotto per poi passare al possesso palla e chiudere con situazioni di gioco sui palle inattive.

Napoli: Spalletti e il fattore stadio Politano, dopo i problemi in Nazionale, ha svolto l'intera seduta in gruppo. Tornando dagli impegni con il Messico, anche Lozano è sceso regolarmente in campo all'SSC Konami Center. Sono entrambi disponibili dunque per il Toro. Ha proseguito con il lavoro personalizzato in campo Victor Osimhen, il cui rientro si avvicina. Niente allenamento, invece, per Gaetano, a causa di una influenza.