Napoli-Torino: Politano convocato, assente Osimhen

Il Napoli torna in campo, dopo la sosta per le nazionali, oggi alle 15 allo stadio Maradona contro il Torino. L'obiettivo sono i tre punti per continuare la corsa al vertice della classifica. Luciano Spalletti deve rinunciare ancora al centravanti Victor Osimhen, ormai vicino al rientro. Sono in tutto 24 i convocati dal tecnico di Certaldo.