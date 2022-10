Napoli-Torino diretta: due gol di Anguissa in 12'

15.06

6' - Napoli in vantaggio con Anguissa. colpo di testa su assist di Mario Rui

Napoli in vantaggio: Mario Rui, sgroppata a sinistra, cross e colpo di testa vincente di Anguissa dal centro dell'area. Secondo gol stagionale per lui.

15.00

Napoli-Torino: calcio d'inizio agli azzurri

Napoli-Torino è cominciata. Prima del fischio d'inizio la premiazione per il difensore sudcoreano Kim, votato dai tifosi come miglior giocatore del mese di settembre.

14.46

Crippa: "L'anno scorso il Napoli perse titolo in casa contro queste squadre"

Prima di Napoli-Torino è intervenuto il doppio ex, Massimo Crippa: "Il Napoli viene dalla vittoria di San Siro, bisogna vedere come sono rientrati i nazionali. Il Toro è sempre da rispettare, sarà una partita difficile perché conosciamo Juric, grande pressing. Il Napoli lo scorso anno lo scudetto lo ha perso con queste squadre in casa. Se vuoi ambire al titolo in casa il Napoli deve vincerle certe partite". E poi ancora: "Andiamoci piano con gli entusiasmi, vedremo quando ci saranno i passaggi negativi come reagirà il Napoli. L'ambiente non è facile".

14.18

Napoli, oggi la prima partita con la maglia 'Halloween Game"

Contro il Torino il Napoli indosserà per la prima volta la maglia 'Halloween Game', per fare più paura agli avversari, in attesa che arrivi la notte delle streghe. Gli azzurri porteranno la stessa casacca in casa per tutto il mese di ottobre. Da ieri è anche disponibile negli store e nei negozi.

14.04

Formazione ufficiale del Torino: Miranchuk subito in campo

Torino; Milinkovic-Savic, Djidji, Buongiorno, Rodriguez, Singo, Lukic, Linetty, Lazaro, Miranchuk, Vlasic, Sanabria.

13.49

Formazione ufficiale del Napoli: Raspadori in campo dall'inizio

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

13.45

Napoli-Torino, Spalletti: con Juric è 6 su 6

Se le statistiche dessero anche il risultato finale tra Napoli e Torino non ci sarebbe storia. Luciano Spalletti ha infatti vinto tutti e sei i confronti con Juric, allenatore del Torino. Le squadre del tecnico granata hanno segnato appena 2 gol nei confronti con quelle di Spalletti, subendone ben 12.

13.30

Il Napoli riceve il Torino per proseguire la corsa in testa alla classifica

Il Napoli di Luciano Spalletti riceve allo stadio Maradona il Torino per proseguire la marcia in testa alla classifica. Il tecnico di Certaldo deve rinunciare ancora a Osimhen, ma recupera Politano, ultimamente decisivo dagli undici metri. Tra i granata si rivede Miranchuk.

Napoli - Stadio Diego Armando Maradona