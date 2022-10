Di Lorenzo e le partenze sprint del Napoli: "Vogliamo trascinare i tifosi"

Di Lorenzo e il Napoli a due volti: "Attenzione ai cali di intensità"

Intervistato da 'Sky Sport' al termine della partita il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha sottolineato quanto fosse importante ripartire di slancio dopo la sosta del campionato, che avrebbe potuto spezzare il momento di forma psicofisico della squadra, soffermandosi però sul calo di intensità avuto dopo l’uno-due di Anguissa: “Rientrando dalle Nazionali non è mai facile, anche perché in pochi erano rimasti a lavorare con il mister, ma fin dai primi allenamenti dopo che erano rientrati tutti avevo notato che c'era lo spirito giusto. Affrontavamo un avversario di valore, che gioca uomo su uomo, ma abbiamo giocato un gran calcio, di qualità, soprattutto nel primo tempo. Dopo ci siamo un po' adagiati, ma poi siamo tornati a fare la partita. Non pensavamo sicuramente alla partita di martedì, c'è stato un abbassamento di intensità forse dovuto al risultato, anche se non dovrebbe succedere. Poi però abbiamo gestito la partita".

"Partenze lanciate? Vogliamo trascinare i nostri tifosi"

Per il Napoli un'altra partenza-sprint in campionato, per quella che è ormai una consuetudine: "Partire forte davanti al nostro pubblico è una cosa importante, trascina la gente, ne abbiamo parlato tanto tra noi e finalmente siamo cresciuti sotto questo aspetto" ha rivelato Di Lorenzo. Ora, testa all'Ajax: "Sarà una sfida importante, perché ci può avvicinare alla qualificazione subito dopo tre partite, ma affronteremo una squadra di qualità che giocherà davanti ai propri tifosi - ha detto l'esterno azzurro in mixed zone - L’affronteremo nel modo giusto, preparandola in modo giusto e cercando di mettere in campo le nostre qualità anche in trasferta come ci chiede il mister”.

"Il Napoli è più forte delle assenze"

Di Lorenzo ha poi voluto spendere una parola per il lavoro svolto in estate sul mercato dalla società, tale non solo di non far sentire il peso delle tante partenze, ma pure quello dell'assenza di un punto di forza come Victor Osimhen: "La classifica non la guardiamo, siamo contenti di stare in alto, ma il campionato è lungo e ci sarà la sosta per il Mondiale. Il fatto che non si parli dell'assenza di Victor è la dimostrazione del gran lavoro svolto dalla società, che ha preso giocatori da Napoli. Osimhen è importantissimo per noi e ci manca, ma Simeone e Raspadori ci stanno dando una grandissima mano". Ovvio però che pure allenatore e giocatori c'abbiano messo del proprio: "Già dal ritiro si respirava un'ottima atmosfera, abbiamo saputo creare un gruppo coeso, tutti si mettono a disposizione dei compagni" ha concluso Di Lorenzo.