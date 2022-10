Napoli, Kim stregato da Spalletti: "Sono nel club dei sogni, il mister mi fa migliorare"

Napoli, Kim ringrazia Spalletti: "Mi fa crescere"

Quel feeling che l’ex Fenerbahce deve ancora fatalmente trovare con le interviste, in italiano o in inglese. Intanto, però, dopo il 3-1 al Torino Kim si è concesso a microfoni e telecamere per la prima volta dal suo arrivo in Italia, regalando ai tifosi poche, ma significative frasi, in inglese a DAZN: “Sono molto contento di giocare per il Napoli, è un grande club, un club dei sogni” ha detto Kim in mezzo a tanti sorrisi imbarazzati, prima di elogiare Spalletti: “Il nostro coach è una persona fantastica, grazie a lui so di poter migliorare tanto, non solo sul piano difensivo”. Alla fine c’è anche spazio per qualche parola in italiano, quelle d’ordinanza: "Ciao a tutti e forza Napoli sempre”.