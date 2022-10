La famiglia Maradona risponde a Cassano: "Diego ha sempre difeso i propri compagni"

Le dichiarazioni di Antonio Cassano sulla qualità della rosa del Napoli che nel 1987 conquistò il primo scudetto della propria storia sono state stigmatizzate e fatte oggetto di dure critiche da parte di buona parte del gruppo che, sotto la guida di Ottavio Bianchi in panchina e di Diego Armando Maradona in campo, seppe scrivere la storia del club azzurro e di tutto il calcio italiano.

Antonio Cassano fa infuriare il Napoli 1987

Da Alessandro Renica a Giuseppe Bruscolotti, fino a Ciro Ferrara, in tanti non hanno esitato a stroncare la vis inopportuntamente polemica dell’ex FantAntonio. Ora a esprimersi è stata però anche la famiglia dello stesso Maradona, che attraverso l’account Instagram ufficiale intitolato proprio a Diego ha voluto rispondere a Cassano, seppur indirettamente, senza mai neppure nominare l’ex attaccante, secondo il cui parere l’argentino era l’unico giocatore di valore assoluto di quel Napoli.

Cassano, la risposta social della famiglia Maradona

"Vedere il tuo volto soddisfatto, mentre vedi i tuoi compagni di squadra di quel Napoli festeggiare, dice tutto - si legge nel post - Sei stato un amante del calcio e dei suoi giocatori, in particolare dei tuoi compagni di squadra, in tutti i club in cui hai giocato. Li hai sempre difesi e rispettati, dentro e fuori dal campo”. Il tutto a corredo di una foto che risale alla festa per la conquista della Coppa Italia 1987 nella doppia finale contro l’Atalanta, un mese dopo la vittoria del campionato. Nella foto post pubblicato dalla famiglia Maradona dopo l’1-0 di Bergamo si riconoscono alcuni dei giocatori meno impiegati in quella stagione da Bianchi, ma componenti fondamentali del gruppo e dello spogliatoio, da Pietro Puzone a Tebaldo Bigliardi, da Ciro Muro, in rete nel 3-0 della finale d'andata, a Gigi Caffarelli.