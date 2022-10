Napoli, le pagelle: Mario Rui super, Lobotka dirige, Kim domina

Meret 6

Sanabria lo infila da pochi metri, con un colpo violento, ma il riflesso sul gran tiro di Radonjic da fuori nel finale è da applausi.

Di Lorenzo 6

Dopo 12 partite consecutive giocate per intero tra campionato, Champions e Nazionale ci sta che non sia super brillante. Però è prezioso in fase difensiva e in sovrapposizione.

Rrahmani 7

Meno male che non era al top. Attento, implacabile, irriducibile marcatore: la coppia con Minjae è tremendamente solida.

Kim 7

Il Maradona esplode quando recupera un pallone e lo passa di tacco a un compagno: il simbolo della sicurezza di un difensore che anche ieri le ha prese tutte. Di piede e di testa.

Mario Rui 7

Secondo assist consecutivo servito a Frank con un sinistro-pennello e altra partita piena di ottime cose in entrambe le fasi. Tra l’altro è lui ad avviare l’azione dell’1-0 anticipando di testa Singo: 168 centimetri contro 190. Ma il gigante è Mario.

Olivera (35’ st) sv

Sfrutta la gamba per dare respiro.

Napoli-Torino 3-1: super Anguissa e Kvara, comanda ancora Spalletti