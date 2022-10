Il Napoli e le sue colonne: contro il Torino traguardi simbolici per Meret e Mario Rui

Miglior attacco e terza miglior difesa del campionato. Questo il ruolino del Napoli dopo le prime, trionfali 8 giornate di campionato. Per un perfezionista come Luciano Spalletti, tuttavia, gli unici quattro punti lasciati per strada finora, a Firenze e in casa contro il Lecce, rappresentano occasioni perse, concetto convidisibile ripensando all’andamento di entrambe le gare, così come il dato sui gol subiti è migliorabile.

Il Napoli e la forza della difesa Finora in Serie A il Napoli ha tenuto la porta inviolata solo contro Monza e Spezia al Maradona e appunto nella partita sul campo della Fiorentina. Sono quindi cinque le partite in cui Alex Meret non ha fatto clean sheets, inclusa quella contro il Torino, in gol nel finale del primo tempo con Antonio Sanabria, nella porzione di match in cui gli azzurri avevano “staccato la spina”.