Ajax-Napoli, Osimhen ancora a parte. Rrahmani in gruppo con una fasciatura

Lavoro mattutino per il Napoli di Luciano Spalletti , che si è allenato a Castel Volturno in vista della partita di Champions League di martedì sera contro l' Ajax ad Amsterdam . Ancora seduta personalizzata per Osimhen , mentre Rrahmani ha lavorato con il gruppo.

Napoli: Osimhen ancora a parte, fasciatura per Rrahmani

"Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center - recita la nota del club partenopeo -. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente esercitazioni su calci piazzati e lavoro tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo". L'attaccante nigeriano potrebbe rientrare in campionato a Cremona. L'altro acciaccato, Rrahmani, ha svolto per intero la seduta con una fasciatura alla coscia destra.