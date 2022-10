Raspadori non è come Koulibaly: "La Premier? Per me c'è sempre stato solo il Napoli"

NAPOLI - E’ l’attaccante del momento. E dopo aver segnato al Meazza e alla Puskas Arena in maglia azzurra trascinando alla fase finale di Nations League la Nazionale di Mancini, Giacomo Raspadori ora ha l’ambizione di ripetersi anche in Champions League - alla Johan Cruijff Arena - contro l’Ajax . "L'emozione del primo gol in Champions League contro i Rangers è stata fortissima - ammette l’attaccante del Napoli - ma come tutte le cose, l'ho gestita con equilibrio, nello stesso modo in cui ho gestito la prima chiamata in Nazionale”.

Una scelta di cuore

Dall’azzurro dell’Italia, all’azzurro di Napoli; la squadra sta primeggiando in Serie A e in Europa, ma è ancora presto per parlare di Scudetto. "Siamo tanti nella zona alta - ha rivelato il giocatore sulle colonne del Corsera - è presto per dire chi arriverà al traguardo. Ma noi non ci poniamo limiti”. Napoli al momento è al centro dei sogni, e non c’è proposta che lo possa distogliere dalla sua nuova esperienza, come aveva invece rivelato qualche giorno fa l’ex difensore Koulibaly "La Premier è un sogno per tutti, chi fa calcio ama e ammira quel calcio - ammette l’attaccante -poi nella vita ciascuno sceglie quello che vuole. Per me c'era il Napoli e basta. Quando sono arrivato ho avuto conferma di essere nel posto giusto nel momento giusto della mia vita".