Napoli in allarme: contusione al polpaccio per Zielinski

Anche il più bello dei quadri ha la sua imperfezione e allora nella notte in cui il Napoli ha riscritto la propria storia, e in parte anche quella del calcio italiano, spunta una venatura di preoccupazione legata alle condizioni di Piotr Zielinski .

La sostituzione del polacco al termine del primo tempo della partita contro l’Ajax , nel quale l’ex Udinese e Empoli era stato tra i migliori non solo per il gol realizzato allo scadere, quello del momentaneo 3-1, aveva subito fatto scattare l’allarme nella tifoseria azzurra, consapevole che non si potesse trattare di un cambio tattico già a metà partita.

Il Napoli perde Zielinski

Tanguy Ndombele che ne ha preso il posto è stato comunque tra i migliori nel sontuoso secondo tempo disputato dalla squadra di Spalletti, ma Zielinski ha effettivamente riportato un problema fisico, come anticipato dallo stesso tecnico durante le interviste di fine partita: “Zielu ha preso una botta, l'ho sostituito per un problemino" l’anticipazione del tecnico toscano.

Zielinski show ad Amsterdam: gol, infortunio e messaggio social

Tale “problemino” è stato poi precisato durante la notte attraverso una nota pubblicata dal Napoli sul proprio sito ufficiale: “Piotr Zielinski è uscito dopo il primo tempo del match contro l'Ajax per un trauma contusivo al polpaccio destro” si legge. Solo gli esami strumentali ai quali il polacco verrà sottoposto al rientro in Italia chiariranno l’effettiva gravità dell’infortunio, ma la presenza di Zielinski domenica allo “Zini” contro la Cremonese è in dubbio. In nottata il polacco, sempre in campo da titolare nelle 11 partite ufficiali fin qui dispute dal Napoli, e autore di 4 gol e 5 assist tra Serie A e Champions, aveva commentato sul proprio account Instagram la magica notte vissuta dalla squadra alla Cruijff Arena: "Notte magica allo stadio del mito Crujiff!".