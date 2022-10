Napoli, Kvaratskhelia: la realtà è più bella del sogno

NAPOLI - I sogni son desideri e lui non lo nasconde, anzi, ma dopo la mitica notte di Champions con l'Ajax, più che di un Cenerentolo con gli scarpini Kvicha Kvaratskhelia ha assunto le sembianze di James J. Braddock, il grande pugile americano degli Anni Trenta che tutti chiamavano Cinderella Man: incerottato, pieno di dolori per le botte incassate e con la gamba sinistra fasciata dal ginocchio in giù. Problemi? Beh, è ovvio che oggi alla ripresa sarà valutato e che magari domenica possa anche cominciare la partita con la Cremonese in borghese, in panchina, ma i pensieri che martedì gli hanno attraversato la mente sono lo specchio del suo stato d'animo. «Credo che i sogni diventino realtà - ha sorriso - Sto giocando in Champions League e ho anche segnato». Il primo inchino ai piedi della regina delle coppe d'Europa: complimenti. «Sono così felice». Questa è la storia di un giovane fenomeno georgiano di 21 anni pagato 10 milioni di euro che ieri subiva le conseguenze della guerra Russa-Ucraina e oggi realizza sogni e gol. Se non è già un Cinderella Man, beh, ne riparliamo presto. Magari a giugno.

Kvara, che carattere! E allora, Kvara da impazzire. Da ammirare, godere, applaudire, urlare e anche bere. Sì, tutto d'un fiato: come fa lui quando parte in velocità ubriacando e innescando dei gran mal di testa. Nel tabellino di una partita storica che gli appassionati di calcio e soprattutto gli olandesi non potranno mai dimenticare c'è la sua firma: l'assist a Di Lorenzo per il 2-1 e il graffio-record del 5-1. Una rete voluta a ogni costo e, verrebbe da dire, segnata di classe e di rabbia: poco prima aveva beccato l'ennesimo colpo duro alla gamba sinistra, quella magica, eppure con Jack ha ricamato un'azione fantastica. E poi ha chiesto il cambio: giusto il tempo di esultare e ciao ciao. Già, ma che carattere: non è mica soltanto giochini e giochetti; non è mica soltanto slalom, discese libere e colpi di talento. Kvara è un ragazzino ma ha le spalle grandi e grosse e una capacità di reazione a questo punto super. Come i suoi numeri: 6 gol, 5 in campionato e uno in Champions, e 4 assist equamente distribuiti. Capocannoniere e simbolo del nuovo Napoli. E d'accordo, siamo al 6 ottobre e le partite archiviate finora appena 11, ma tra un po' bisognerà cominciare a ricalcolarne il valore. E aggiungere, moltiplicare e poi ancora.