Napoli, il gioco di Spalletti: pensieri e parole

Spalletti è il genio della squadra più bella d’Europa

Nella sua carriera è spesso stato divisivo, adorato oppure detestato, perché ha preso decisioni forti. Temerarie, quasi. Nella Roma, nell’Inter, nel Napoli. Gestire il tramonto di tre capitani era obiettivamente difficile. Eppure lui se ne è fatto carico, accettando i rischi. E i fischi. Oggi Spalletti è il genio della squadra più bella d’Europa, che riduce in due anni gli stipendi da 130 a 70 milioni e però domina a colpi di gol il girone di Champions League. Il trionfo delle idee. L’allenatore che insegna, accende, discute, travolge si sta intrufolando nella sala vip dei colleghi più vincenti e celebrati, con la sfida più ambiziosa: scrollarsi di dosso l’etichetta di incompiuto, di professionista bravo ma non bravissimo, quello che viene sempre giudicato da 7 ma mai da 9. Ci sono riusciti già Ancelotti e Pioli, per fare due esempi, perché non dovrebbe succedere a Spalletti?

Rivendicazioni

Non che sia un parvenu del suo mondo, eh. Per 14 anni è rimasto l’ultimo allenatore capace di vincere a Roma, prima dello sbarco trionfale di Mourinho. In quell’avventura giocò due volte di fila i quarti di Champions. Ha festeggiato in Russia, con lo Zenit, dove aveva le credenziali per riuscirci. Nella Roma bis è partito da un quinto posto e se ne è andato con il secondo abbellito dal record di punti, lasciando però il primato amaro (oggetto persino di una fiction) di aver accompagnato l’addio di Totti, oltre a qualche delusione nelle coppe. Ha riportato l’Inter e lo stesso Napoli in Champions. Ma non ha mai superato il passaggio a livello che conduce nel privé dei migliori, pur conoscendo la materia come pochi. Non ha mai cercato sponde mediatiche - questo gli va riconosciuto senza equivoci - e forse non è stato abbastanza interessato a farsi capire. E’ così: Spalletti non non ispira simpatia né empatia, non perché litiga periodicamente con i giornalisti ma perché non ha mai stabilito un legame simbiotico con l’ambiente in cui ha lavorato. Questione di carattere e di sostanza. Gli piace allenare i giocatori, non i tifosi o i media.