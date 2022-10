Napoli, Osimhen assente ad allenamento? Victor è diventato papà

Napoli, Osimhen assente ad allenamento? E' diventato papà

L'attaccante nigeriano ha goduto della giornata libera concessa dalla società per andare ad assistere alla nascita - in Italia - di sua figlia. A 23 anni, dunque la gioia di diventare genitore per Victor, sulla via del pieno recupero e che si unirà alla squadra in vista della trasferta di Cremona, in programma domenica alle 18 allo stadio "Giovanni Zini".