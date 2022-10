Il Napoli di Spalletti macina record in Italia e in Europa: numeri mai visti

Il Napoli di Spalletti ha conquistato a Cremona la leadership in solitaria della classifica di Serie A , centrando la quinta vittoria in campionato e l'ottavo successo complessivo in tutte le competizioni in questa stagione: numeri che non si erano mai visti sotto il Vesuvio in passato.

Super Napoli, record di vittorie e di rigori

Il Napoli per la prima volta nella sua storia ha raggiunto otto successi consecutivi in una singola stagione, considerando tutte le competizioni. Un record che non arriva per caso, ma segnala una tendenza in atto da alcune stagioni: gli azzurri hanno infatti registrato sette successi nelle prime nove partite stagionali per tre campionati di fila di Serie A per la prima volta nella loro storia. Da sottolineare che capitan Di Lorenzo e compagni sono imbattuti da 13 gare di campionato, l'ultima volta che si è fatto meglio è stato sotto la gestione di Maurizio Sarri nel 2017. Il Napoli detiene anche un primato europeo particolare: ha ricevuto 6 rigori fin qui tra campionato e Champions League, più di qualsiasi altra formazione dei maggiori cinque campionati europei 22/23, considerando tutte le competizioni.

Napoli, record europeo di marcatori diversi: Kvaratskhelia determinante

Con le reti di Hirving Lozano e Mathías Olivera, salgono a 12 i marcatori diversi del Napoli in questo campionato, nessuna squadra nei big-5 campionati europei ne conta di più in questa stagione. Un primato che porta soprattutto la firma di Khvicha Kvaratskhelia, che è entrato direttamente in sette reti segnate dai partenopei in campionato (cinque gol e due assist). Nessuno ha fatto di meglio in Serie A (eguagliato Immobile). Inoltre il georgiano ha provocato già due rigori in campionato: nessun giocatore ha fatto meglio finora, eguagliato Sansone del Bologna.