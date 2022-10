Capello stuzzica Spalletti, il siparietto in tv: "Io non faccio l'attore...."

Un siparietto divertente è andato in scena davanti alle telecamere di Sky Sport dopo la partita vinta dal Napoli per 4-2 contro l'Ajax . Una vittoria che permette agli azzurri di conquistare il pass per gli ottavi con due turni di anticipo e a Spalletti di presentarsi ai microfoni con uno stato d'animo sereno.

La scenetta in tv tra Capello e Spalletti

A puntualizzare il volto rilassato del tecnico del Napoli è Fabio Capello che in studio gli dice: "Dai Luciano, fammela una risata. E' una serata di festa". Il tecnico fa finta di nulla e prosegue nella sua analisi. Poco dopo però, ad una domanda sulla prestazione di Raspadori dello stesso Capello, Spalletti risponde dandogli del lei: "Ma come, l'altra volta mi hai dato del tu, come mai ora hai cambiato?". Spalletti si ferma, riflette e poi parte con la frecciata: "L'altra volta mi hai detto che sono un attore...". La replica di Capello è immediata: "Beh, quando fai l'attore devo dirtelo". "Io l'ambiente di Napoli lo conosco, voi no. Qualche volta mi fa comodo fare l'attore, faccio quello che mi conviene. Scherzi a parte, sono una persona semplicissima e questo voglio sottolinearlo". Sorriso finale, sipario.